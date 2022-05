(Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - Per la serie: a mali estremi, estremi rimedi. I rincari sui costi dell'energia stanno strangolando il sistema produttivo e per uscire dal baratro non bastano le misure ordinarie. 'In tempi di ...

'In tempi di guerra , serve un'economia di guerra', per dirla con le parole del vicepresidente della Regione Mircoche, da titolare alla delega allo Sviluppo economico, oltre che alle Fonti ..."Ieri mi sono arrivati un po' di messaggi su facebook - conferma- ma non mi importa: sono molto convinto delle mie, facciamo bene a sostenere le nostre imprese e la partecipazione alla ... Carloni, idee chiare: «Sì ai rigassificatori ed alle trivelle in mare per salvare le imprese» ANCONA - Per la serie: a mali estremi, estremi rimedi. I rincari sui costi dell’energia stanno strangolando il sistema produttivo e per uscire dal baratro non bastano le misure ...Mister mille panchine. Giancarlo Carloni (75 anni tra un mese) domenica entra nel ristrettissimo club degli allenatori di calcio con un numero di presenze che pochi ...