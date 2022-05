Calabresi: Mattarella, 'valori che consentono all'intera comunità di progredire' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "In figure come il Commissario Calabresi sono testimoniati valori che consentono all'intera comunità di progredire, di trovare l'unità necessaria nei momenti più difficili, di sentirsi responsabile verso le nuove generazioni. In questo giorno si rinnova la solidarietà e la vicinanza del popolo italiano alla moglie e ai figli, costretti a pagare il prezzo più alto alla barbarie di un tempo drammatico, in cui il furore ideologico giunse all'estremo della ferocia e del disprezzo di ciò che è più umano". Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella. "Il coraggio, la compostezza della moglie Gemma Calabresi Milite, dei tanti familiari delle vittime dei terrorismi, sono diventati negli anni pietre miliari di una ricomposizione ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "In figure come il Commissariosono testimoniaticheall'di, di trovare l'unità necessaria nei momenti più difficili, di sentirsi responsabile verso le nuove generazioni. In questo giorno si rinnova la solidarietà e la vicinanza del popolo italiano alla moglie e ai figli, costretti a pagare il prezzo più alto alla barbarie di un tempo drammatico, in cui il furore ideologico giunse all'estremo della ferocia e del disprezzo di ciò che è più umano". Lo dice il capo dello Stato Sergio. "Il coraggio, la compostezza della moglie GemmaMilite, dei tanti familiari delle vittime dei terrorismi, sono diventati negli anni pietre miliari di una ricomposizione ...

