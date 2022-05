Busacca di Scicli ospedale di Comunità | Ragusa | Razza ha sancito il via all’iter

(Di martedì 17 maggio 2022) La visita, questa mattina, dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero, all’diha dato il viache consentirà al nosocomio ibleo di diventaredie casa della salute. Lo dice l’on. Orazio, presente all’iniziativa di oggi, a cui ha partecipato anche il direttore generale dell’Asp 7, Angelo Aliquò, oltre ai vertici sanitari del, chiarendo che “quattro anni fa, quando lanciai questa proposta, venni visto come un visionario. Però era un guardare oltre per cercare di salvare questa struttura sanitaria e renderla il più possibile al passo con i tempi. Certo, con l’arrivo delle opportunità fornite dal Pnrr tutto è diventato in qualche modo più semplice. E, quindi, è stato ...

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sarà martedì in visita all'Ospedale di Scicli. L'assessore regionale Razza visita il Busacca di Scicli | Radio RTM Modica La visita, questa mattina, dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, all'ospedale Busacca di Scicli ha dato il via all'iter che consentirà al nosocomio ibleo di diventare ospedale di comunità.