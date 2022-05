Berlusconi “Il centrodestra è assolutamente unito”

(Di martedì 17 maggio 2022) MILANO ITALPRESS – Matteo Salvini ha detto che è stata ‘un’ottima giornatà? “E’ stata un’ottima giornata, perchè era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci. Il”. Lo ha detto oggi il leader di Forza Italia, Silvio, dopo il vertice tenutosi nel pomeriggio con il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Villa San Martino, residenza di Arcore dell’ex premier. “Solo un pazzo potrebbe mandare all’aria la coalizione.”E’ evidente che se si disunisce perderemmo le elezioni, vincerebbe la sinistra”, ha aggiunto ...

Dall'altra partesottolinea come ilper vincere deve essere unito e che solo "un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione". "Ilcosì com'è ...D'altronde è così evidente che se si disunisce si perdono le elezioni e vince la sinistra" la prima dichiarazione d iall'uscita. "Ilè unito, alle elezioni comunali si ...Doveva essere il vertice del "disgelo" e, invece, alla fine è sembrato quello dell'ennesima spaccatura. Silvio Berlusconi riunisce per la prima volta in presenza ad ...Silvio Berlusconi riunisce per la prima volta in presenza ad Arcore Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accompagnati rispettivamente, da Roberto Calderoli e Ignazio La Russa, cinque mesi dopo la ...