Aspetti il Nuovo BTP Green? L'emissione 2022 sarà più corta del primo "matusalemme" verde (Di martedì 17 maggio 2022) Il Tesoro è pronto ad ad emettere nei prossimi mesi un Nuovo BTP Green. Per adesso non ci sono indicazioni precise sul collocamento ma l'indiscrezione trapelata da via XX Settembre ha confermato le indicazioni contenute nel piano 2022 di emissioni di titolo di stato. Non appena la notizia dell'arrivo del Nuovo BTP Green ha iniziato a circolare, la curiosità attorno alle caratteristiche dell'obbligazione verde schizzata in alto. Quale sarà la durata della nuova emissione? E i rendimenti offerti? sarà una replica della prima emissione del BTP Green o in comune i due titoli avranno solo la tipologia di appartenenza? E ancora, tutti potranno comprare il titolo verde o solo i qualificati ESG? A tutte queste domande ...

