Apple | rinnovo automatico dell’abbonamento alle app anche se il prezzo aumenta

(Di martedì 17 maggio 2022) Ci saranno però dei limiti in valore e percentuale entro i quali gli sviluppatori potrannore ildelle sottoscrizioni per sfruttare l’auto-....

Advertising

Digital_Day : Ci saranno però dei limiti in valore e percentuale entro i quali gli sviluppatori potranno aumentare il prezzo dell… - HDblog : App Store, rinnovo abbonamenti automatico anche se aumentano i prezzi -

Lamezia in strada

aveva confermato che si trattava di un test. Le prime reazioni a caldo sono miste : da un lato c'è la comodità di non dover fare niente ogni volta che un servizio aumenta, anche leggermente, i ...... tra cui messaggi per comunicazioni interne delle aziende, notifiche di, conferme d'ordine ... Ricordiamo che a gennaioha reso più sicuri gli SMS con codici di autenticazione. Offerte ... Apple ha una nuova dinamica per gli abbonamenti con rinnovo automatico Le app dell'App Store potranno rinnovare automaticamente gli abbonamenti anche in caso di aumento dei prezzi: l'ha annunciato Apple nelle scorse ore aggiornando le sue linee guida. Ci sono alcune rego ...Importante aggiornamento per le linee guida di App Store. Apple infatti ora consente il rinnovo automatico degli abbonamenti senza l’esplicita autorizzazione degli utenti. Ciò vuol dire che gli ...