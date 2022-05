A Firenze NFT in mostra (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Apre a Firenze una delle prime e più importanti mostre dedicate agli NFT realizzata da un’istituzione culturale italiana. Dal 18 maggio a Fondazione Palazzo Strozzi presenta “Let’s Get Digital, un nuovo progetto espositivo che porta negli spazi della Strozzina e del cortile di Palazzo Strozzi la rivoluzione dell’arte degli NFT e delle nuove frontiere tra reale e digitale attraverso le opere di artisti internazionali come Refik Anadol, Anyma, Daniel Arsham, Beeple, Krista Kim e Andrés Reisinger. La mostra crea in particolare un percorso tra installazioni digitali ed esperienze multimediali create da artisti che esprimono le nuove e poliedriche ricerche della Crypto Art, basata sul successo degli NFT, certificati di autenticità digitali che stanno ridefinendo i concetti di unicità e valore di un’opera d’arte. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Apre auna delle prime e più importanti mostre dedicate agli NFT realizzata da un’istituzione culturale italiana. Dal 18 maggio a Fondazione Palazzo Strozzi presenta “Let’s Get Digital, un nuovo progetto espositivo che porta negli spazi della Strozzina e del cortile di Palazzo Strozzi la rivoluzione dell’arte degli NFT e delle nuove frontiere tra reale e digitale attraverso le opere di artisti internazionali come Refik Anadol, Anyma, Daniel Arsham, Beeple, Krista Kim e Andrés Reisinger. Lacrea in particolare un percorso tra installazioni digitali ed esperienze multimediali create da artisti che esprimono le nuove e poliedriche ricerche della Crypto Art, basata sul successo degli NFT, certificati di autenticità digitali che stanno ridefinendo i concetti di unicità e valore di un’opera d’arte. L'articolo proviene da ...

