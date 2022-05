“Uno Mattina in Famiglia”: insulti a Laura Pausini per l’Eurovision (Di lunedì 16 maggio 2022) Laura Pausini, che ha condotto l’Eurovision Song Contest 2022 con grande maestria è stata vittima di commenti poco piacevoli riguardanti il suo corpo e il suo abbigliamento. E’ successo durante “Uno Mattina in Famiglia” su Rai1, in un battibecco tra i due conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta, e l’esperto di moda Stefano Dominella. Scoppia il caos sui social. Eurovision, Laura Pausini: ecco cosa è stato detto Durante uno spazio dedicato all’Eurovision Song Contest, nella trasmissione “Uno Mattina in Famiglia“, è nato un battibecco con al centro i look di Laura Pausini. L’esperto di moda Stefano Dominella si è mostrato molto critico verso gli abiti scelti dall’artiste. Queste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022), che ha condottoSong Contest 2022 con grande maestria è stata vittima di commenti poco piacevoli riguardanti il suo corpo e il suo abbigliamento. E’ successo durante “Unoin” su Rai1, in un battibecco tra i due conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta, e l’esperto di moda Stefano Dominella. Scoppia il caos sui social. Eurovision,: ecco cosa è stato detto Durante uno spazio dedicato alSong Contest, nella trasmissione “Unoin“, è nato un battibecco con al centro i look di. L’esperto di moda Stefano Dominella si è mostrato molto critico verso gli abiti scelti dall’artiste. Queste ...

