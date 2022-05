Ultima di A | Inter e Milan in contemporanea alle 18

(Di lunedì 16 maggio 2022) Pubblicato il comunicato ufficiale della Lega di Serie A che ha fissato il programma completo dell'giornata di serie A. Entrambi i match scudetto,-Sampdoria e Sassuolo-, si giocheranno domenicaore 18 e non come inizialmente previsto15. Una decisione probabilmente dettata anche dal fatto che nel weekend sono previste temperature molto elevate, con punte di 33/34 gradi nel pomeriggio. Un particolare, appunto, che a fine campionato potrebbe anche influire sulla tenuta fisica delle squadre. Da qui, dunque, lo slittamento di qualche ora dell'orario del fischio d'inizio. Con la speranza di un minimo di refrigerio serale. Questo il programma completo38esima giornata (22 maggio ore 15): venerdì 20/05 ore 20.45 Torino-Roma; sabato 21/o5 ore 17.15 Genoa-Bologna, ore 20.45 ...

Advertising

Inter : ?? | FISCHIO FINALE ?? Vittoria nerazzurra nell'ultima trasferta stagionale #CagliariInter 1?? - 3?? #FORZAINTER… - 23_Frog : Fino all'ultima partita! FORZA INTER ??? #ForzaInter #Inter #CagliariInter - Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - Filoribs : La #Juventus vince con la #Lazio e a 10 minuti dalla fine e i tifosi inneggiano cori contro l’#Inter proprio dopo l… - LeviAck8_ : RT @Ninuzzo1uno: @LeviAck8_ gia' visto il video di alex inter? 'siamo ancora noi i campioni d'italia, fino all'ultima giornata' -

L'nel posticipo serale della domenica si è imposto per 1 - 3 a Cagliari, grazie alla ... Nell'giornata dovranno battere il retrocesso Venezia e sperare che la Salernitana non faccia lo ...La Sampdoria ha festeggiato al meglio la certezza della permanenza in Serie A, ottenuta già domenica sera grazie al successo dell'sul Cagliari, travolgendo per 4 - 1 la Fiorentina nell'partita della stagione al Ferraris. Tra i marcatori anche Fabio Quagliarella , salito a quota 181 reti nel massimo campionato e ...Il tecnico livornese, tornato in panchina nell’ultima estate di calciomercato ... ancora una volta, contro l’Inter. Questa stagione della Juventus è stata segnata anche dagli infortuni, in particolare ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori ...