Totti in campo a Monaco per sfidare le stelle della F1 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto pronto per la tradizionale sfida “World Stars Football Match”, un match che vedrà impegnate in campo le stelle dello sport a sostegno dei bambini di tutto il mondo. Si terrà, infatti, martedì 24 Maggio 2022 alle ore 19.00 allo Stadio Louis II del Principato di Monaco la partita di calcio a scopo benefico tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto pronto per la tradizionale sfida “World Stars Football Match”, un match che vedrà impegnate inledello sport a sostegno dei bambini di tutto il mondo. Si terrà, infatti, martedì 24 Maggio 2022 alle ore 19.00 allo Stadio Louis II del Principato dila partita di calcio a scopo benefico tra L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Formula1 Totti in campo a Monaco per sfidare le stelle della F1: Tutto pronto per la tradizionale sfida “… - CalcioFinanza : Il 24 maggio Francesco #Totti con le stelle dello sport e della #Formula1 scenderà in campo per la sfida 'World Sta… - Antotweet98 : @Riccardiologo @Totti ARAVA IL CAMPO - usodistorto : Prima che mi rompiate il cazzo, spiego: nessun paragone Totti/Insigne sarebbe improponibile. Ho solo detto del gir… - romanewseu : #Spalletti: “Insigne come #Totti, Baggio o Del Piero: prestigiatori del campo che rimpiangi quando non sono più a d… -