Torino, la decisione sul riscatto di Brekalo dal Wolfsburg! (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino di Juric che chiuderà l’annata migliorando nettamente quanto fatto nello scorso anno. I granata sono riusciti ad arrivare a quota 50 punti, soglia che non superavano da un bel po’ di anni a questa parte. Brekalo Torino Cairo proverà a tenere con sé i suoi pezzi forti ma sembrerebbe più complicata del previsto la situazione. La situazione di Belotti vive una vera e propria fase di stallo mentre a dar preoccupare i tifosi sono le intenzioni dell’attaccante croato Josip Brekalo. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato vorrebbe tornare in Germania al Wolfsburg e terminare la sua avventura al Torino. Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022)di Juric che chiuderà l’annata migliorando nettamente quanto fatto nello scorso anno. I granata sono riusciti ad arrivare a quota 50 punti, soglia che non superavano da un bel po’ di anni a questa parte.Cairo proverà a tenere con sé i suoi pezzi forti ma sembrerebbe più complicata del previsto la situazione. La situazione di Belotti vive una vera e propria fase di stallo mentre a dar preoccupare i tifosi sono le intenzioni dell’attaccante croato Josip. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato vorrebbe tornare in Germania al Wolfsburg e terminare la sua avventura al

