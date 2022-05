Rdc: Salvini, 'sospensione sacrosanta, non funziona e va corretto' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza "è uno strumento che va quantomeno corretto, c'è tanta gente che in Italia purtroppo non può lavorare e non può essere dimenticata, ma il problema è che" il rdc "è uno strumento che alimenta il lavoro nero e incentiva chi non vuole lavorare ad andare anche nel meso di maggio da chi offre un posto di lavoro nel commercio, nel turismo, nell'agricoltura a dire: 'vengo 3 giorni in nero, non chiedermi un contratto altrimenti perdo il reddito'. Quindi ne parlerò domani con i sindacati, anche una sospensione del rdc per permettere alla gente di lavorare e pagare le tasse è sacrosanto, sicuramente così com'è non funziona". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza "è uno strumento che va quantomeno, c'è tanta gente che in Italia purtroppo non può lavorare e non può essere dimenticata, ma il problema è che" il rdc "è uno strumento che alimenta il lavoro nero e incentiva chi non vuole lavorare ad andare anche nel meso di maggio da chi offre un posto di lavoro nel commercio, nel turismo, nell'agricoltura a dire: 'vengo 3 giorni in nero, non chiedermi un contratto altrimenti perdo il reddito'. Quindi ne parlerò domani con i sindacati, anche unadel rdc per permettere alla gente di lavorare e pagare le tasse è sacrosanto, sicuramente così com'è non". Lo dice il leader della Lega Matteolasciando Palazzo Chigi.

Advertising

TV7Benevento : Rdc: Salvini, 'sospensione sacrosanta, non funziona e va corretto' - - freetime_lost : @DaniSbrollini Ma Renzi non ha sempre detto che il RDC scimmiottava il suo reddito di inclusione? E il leghista che… - virgiliopaolo : RT @laura_ceruti: @virgiliopaolo Certo il rdc è responsabilità di Di Maio Conte e Salvini in egual misura! - leonessa1864 : @luca_biasi @ciairo @sergioalesi @AlbertoLela @BimbiMeb @matteorenzi Erano al governo e nn si sapeva che Salvini lo… - nemiroski : RT @BBelli57: @matteorenzi Il RdC è mal disegnato, ma forse le paghe spesso, non sempre, sono da campi di cotone se 500 € di RdC sono comp… -