Rapporti con la pubblica amministrazione, ecco il documento di CreAree (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ online “Rapporti con la pubblica amministrazione”, il documento frutto del lavoro del Gruppo di progetto sulla pubblica amministrazione di CreAree, di cui Francesco Nardone, responsabile delle relazioni istituzionali di Futuridea è coordinatore nazionale e Giulio Alfieri Project Manager. “Nell’elaborato – spiega Francesco Nardone – il gruppo ha approfondito lo stato del rapporto Pubblico – Privato in Italia, provando a fornire un quadro di opzioni concrete inerenti la programmazione negoziata e sottolineando la necessità di incrementare le azioni di cooperazione, soprattutto tra pubblico e Organizzazioni dell’ Economia Sociale. Nel documento viene presentata inoltre una selezione degli strumenti, con relativi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ online “con la”, ilfrutto del lavoro del Gruppo di progetto sulladi, di cui Francesco Nardone, responsabile delle relazioni istituzionali di Futuridea è coordinatore nazionale e Giulio Alfieri Project Manager. “Nell’elaborato – spiega Francesco Nardone – il gruppo ha approfondito lo stato del rapporto Pubblico – Privato in Italia, provando a fornire un quadro di opzioni concrete inerenti la programmazione negoziata e sottolineando la necessità di incrementare le azioni di cooperazione, soprattutto tra pubblico e Organizzazioni dell’ Economia Sociale. Nelviene presentata inoltre una selezione degli strumenti, con relativi ...

Advertising

lauraboldrini : Ferma condanna per l’uccisione della giornalista di #AlJazeera, #ShireenAbuAkleh, colpita secondo l'emittente tv da… - WittyTV : Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… - CarloSantaroni : @ernestomendace @Giovann00341278 @catirafaella io non voglio avere nessun genere di rapporto, con chi si permette d… - matteo2182 : @BETTINOROSSONE1 Presidente sono già concentrato in vista di domenica. Come vede dalla mia immagine non ho ottimi r… - pinina3946 : RT @GabryContessa: @Capobianco2005C @claudiovelardi sui legami con putin si faccia chiarezza, MA NON SOLO NELLA LEGA chè poi qualcuno l'ha… -