francobus100 : Putin indaga su Ksenia Sobchak (figlia del suo mentore Anatoly): è accusata di essere una spia estera… - Gazzettino : Putin indaga su Ksenia Sobchak (figlia del suo mentore Anatoly): è accusata di essere una spia estera - Milla53220919 : @SerGioBiag @La7tv Infine governo di assasini...in piede libero....e poi Putin assassino....e il nostro governo...c… - difloric : @InvictusComedy @Kev88710709 @PoliticallyUn11 Guarda che a Bucha la commissione indipendente ancora indaga, quindi… - magicdj87 : @pbecchi @fightforfree77 Ve lo immaginate Draghi a far uccidere a revolverate una giornalista scomoda che indaga su… -

Non è la prima volta che la Russia bolla un oppositore dicome 'spia'. Dopo una carriera in tv, Ksenia Sobchak aveva deciso di entrare in politica schierandosi con oppositori dicome ...È il caso di Anatoly Sobchak , l'ex sindaco di San Pietroburgo a cuideve tutto. È stato lui infatti ad aprirgli le porte delle politica. Da giorni però il presidente russo non vedrebbe di buon ... Putin indaga su Ksenia Sobchak (figlia del suo mentore Anatoly): è accusata di essere una spia estera Probabilmente, senza l'aiuto di Anatoly Sobchak, Vladimir Putin non sarebbe mai diventato l'uomo che tutto il mondo conosce oggi. L'ex sindaco di San Pietroburgo è stato il primo ...Volti rubati a star dei social, cantanti e attori, per alimentare la propaganda con falsi post in favore della guerra. Così un team di manipolatori (formato dal Cremlino), ...