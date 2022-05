Olivia Colman e Jessie Buckley tornano a recitare insieme in Wicked Little Letters (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova collaborazione per Olivia Colman e Jessie Buckley, coprotagoniste della scatenata commedia inglese Wicked Little Letters. Dopo La figlia oscura, il premio Oscar Olivia Colman e Jessie Buckley torneranno a recitare insieme nella commedia Wicked Little Letters, sviluppata da Studiocanal e prodotta da Graham Broadbent e Peter Czernin. Basato su una storia vera, Wicked Little Letters vedrà l'inglese Olivia Colman, che sarà anche produttrice del film, e l'irlandese Jessie Buckley nei panni di due ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova collaborazione per, coprotagoniste della scatenata commedia inglese. Dopo La figlia oscura, il premio Oscartorneranno anella commedia, sviluppata da Studiocanal e prodotta da Graham Broadbent e Peter Czernin. Basato su una storia vera,vedrà l'inglese, che sarà anche produttrice del film, e l'irlandesenei panni di due ...

