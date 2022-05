Ncc con conducente (Di lunedì 16 maggio 2022) Il servizio di NCC è molto famoso perché sono sempre di più le persone che preferiscono avere un’auto noleggiata e magari un autista, piuttosto che avere delle spese per una vettura privata. Sono molte le persone che, quasi tutti i giorni, hanno un proprio autista personale. Al posto di un taxi si preferisce avere un servizio che sia totale e che ci possa far arrivare ovunque e in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un servizio che ha delle funzionalità e i costi sono molto economici e accessibili. Infatti l’ ha oggi strutturato diversi servizi che vanno incontro alle necessità dei tanti clienti che sono diversi. Gli esempi classici sono quelli che riguardano l’uso da parte dei turisti, delle persone che non hanno una patente oppure un veicolo. Ci si ritrova perfino ad averne bisogno per arrivare in una destinazione sconosciuta in una città che è molto lontana e che ovviamente non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Il servizio di NCC è molto famoso perché sono sempre di più le persone che preferiscono avere un’auto noleggiata e magari un autista, piuttosto che avere delle spese per una vettura privata. Sono molte le persone che, quasi tutti i giorni, hanno un proprio autista personale. Al posto di un taxi si preferisce avere un servizio che sia totale e che ci possa far arrivare ovunque e in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un servizio che ha delle funzionalità e i costi sono molto economici e accessibili. Infatti l’ ha oggi strutturato diversi servizi che vanno incontro alle necessità dei tanti clienti che sono diversi. Gli esempi classici sono quelli che riguardano l’uso da parte dei turisti, delle persone che non hanno una patente oppure un veicolo. Ci si ritrova perfino ad averne bisogno per arrivare in una destinazione sconosciuta in una città che è molto lontana e che ovviamente non ...

Advertising

megan81480587 : @Tiberio_Centi @PietroSalvatori Tweet fissato. Non ho nient'altro da aggiungere. Adesso ti silenzio. Ma mi rimanda… - The_SadChild : @breath976 ?????? questi so i cosi detti viaggi di merda. a settembre ho fatto in 24 ore: roma la spezia parma udine… - L_Triggiani : RT @Marcopalmaxv: c’è un hotel dove c’era tanti anni fa la sede Rai (Via del Babuino) dove le auto ncc ma anche quelle private vengono parc… - DiovmaeC : RT @Marcopalmaxv: c’è un hotel dove c’era tanti anni fa la sede Rai (Via del Babuino) dove le auto ncc ma anche quelle private vengono parc… - mrosi87 : RT @Marcopalmaxv: c’è un hotel dove c’era tanti anni fa la sede Rai (Via del Babuino) dove le auto ncc ma anche quelle private vengono parc… -