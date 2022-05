Mosca, in fiamme la Dm Tower, un business center di 18 piani in pieno centro (Di lunedì 16 maggio 2022) Il business center Dm Tower a 18 piani - ancora in costruzione - sull'argine Novodanilovskaya a Mosca è in fiamme. Lo riferisce in un tweet il sito di notizie indipendente bielorusso Nexta... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 maggio 2022) IlDma 18- ancora in costruzione - sull'argine Novodanilovskaya aè in. Lo riferisce in un tweet il sito di notizie indipendente bielorusso Nexta...

Advertising

SkyTG24 : Mosca, in fiamme il business center Dm Tower. Cosa sappiamo. VIDEO - GHERARDIMAURO1 : Incendio a Mosca, in fiamme l'ultimo piano della DM Tower: nuovi sospetti sui sabotatori ucraini , più dettagli : - lucia25968868 : RT @mariosalis: Mosca, in fiamme la Dm Tower, un business center di 18 piani in pieno centro - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Mosca, in fiamme il business center Dm Tower. Cosa sappiamo. VIDEO - infoitestero : Mosca, in fiamme la Dm Tower, un business center di 18 piani in pieno centro -