L’ultima di Chiellini allo Stadium, la coreografia è bellissima: il difensore lascia il campo dopo 16 minuti | VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Si conclude la 37esima giornata del campionato di Serie A, sono in campo Juventus e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri non ha più grandi obiettivi, è già sicura del quarto posto in classifica mentre i biancocelesti sono in lotta per l’Europa. Pubblico delle grandi occasioni in casa Juventus, lo spettacolo dello Stadium è da brividi. Particolarmente emozionato Giorgio Chiellini, alL’ultima partita davanti al pubblico amico con la maglia bianconera. Per l’occasione i tifosi sono stati protagonisti di una coreografia fantastica in onore del difensore. Il calciatore è uscito dal campo dopo 16 minuti, abbracciato da tutti i compagni. Al suo posto de Ligt. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Si conclude la 37esima giornata del campionato di Serie A, sono inJuventus e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri non ha più grandi obiettivi, è già sicura del quarto posto in classifica mentre i biancocelesti sono in lotta per l’Europa. Pubblico delle grandi occasioni in casa Juventus, lo spettacolo delloè da brividi. Particolarmente emozionato Giorgio, alpartita davanti al pubblico amico con la maglia bianconera. Per l’occasione i tifosi sono stati protagonisti di unafantastica in onore del. Il calciatore è uscito dal16, abbracciato da tutti i compagni. Al suo posto de Ligt. Visualizza questo post su Instagram Un ...

