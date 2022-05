L’importante messaggio di Fedez dopo la malattia (Di lunedì 16 maggio 2022) dopo la sua malattia e l’intervento, Fedez continua a sensibilizzare i suoi fan e a fare forza alle persone che, come lui, stanno vivendo o hanno vissuto un momento difficile per la salute. Ecco quindi il suo ultimo messaggio sui social, a dimostrazione di quanto il rapper abbia capito il vero valore della vita. Vi raccomandiamo... Fedez mostra i segni dell'operazione: "Non c’è nulla di brutto in una cicatrice" Il rapper milanese, a poco più di due settimane dall’intervento a cui si è sottoposto per rimuovere un tumore al pancreas, ha postato una foto ... “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla.“ Al fianco della moglie Chiara Ferragni, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 16 maggio 2022)la suae l’intervento,continua a sensibilizzare i suoi fan e a fare forza alle persone che, come lui, stanno vivendo o hanno vissuto un momento difficile per la salute. Ecco quindi il suo ultimosui social, a dimostrazione di quanto il rapper abbia capito il vero valore della vita. Vi raccomandiamo...mostra i segni dell'operazione: "Non c’è nulla di brutto in una cicatrice" Il rapper milanese, a poco più di due settimane dall’intervento a cui si è sottoposto per rimuovere un tumore al pancreas, ha postato una foto ... “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla.“ Al fianco della moglie Chiara Ferragni, ...

