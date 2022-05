La Juve beffa l’Inter, tradimento Dybala: tesoretto da 50 milioni (Di lunedì 16 maggio 2022) L’incastro che coinvolge Dybala e Zaniolo penalizza la Juve ma beffa l’Inter nel concreto, intanto sorridono altrove L’ultima partita di Paulo Dybala con la Juventus sarà uno dei momenti più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 16 maggio 2022) L’incastro che coinvolgee Zaniolo penalizza lamanel concreto, intanto sorridono altrove L’ultima partita di Paulocon lantus sarà uno dei momenti più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

MCalcioNews : Espulsione Allegri, oltre il danno la beffa: stangata per l'allenatore bianconero - ma_io_boh_ : La banter era mi ha fatto proprio male: tolto il 1° anno con il gol di muntari (non mi passerà mai) dopo mi illudev… - giusyoni : RT @RKerobi: @giusyoni Ciao Giusy, mi spiace, davvero. Dopo il 2-1 sa ancor più di beffa. La Juve due, tre singoli, ma zero squadra, zero c… - RKerobi : @giusyoni Ciao Giusy, mi spiace, davvero. Dopo il 2-1 sa ancor più di beffa. La Juve due, tre singoli, ma zero squa… - LorLegrottaglie : La Juve ha avuto una stagione oggettivamente negativa e anche stasera non è stata perfetta, ma in questa finale di… -