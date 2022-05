Juventus femminile, Gravina: “Raggiunto traguardo storico, complimenti a squadra e società” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Faccio i complimenti alla dirigenza, alle calciatrici e allo staff tecnico per l’ennesimo successo Raggiunto. Si tratta di un traguardo storico, che rappresenta una vera e propria pietra miliare per il movimento femminile italiano e conferma la qualità dell’organizzazione e della squadra bianconera”. Queste le parole di Gabriele Gravina, pronunciate nella cerimonia di premiazione della Juventus femminile nei minuti precedenti a Juventus-Lazio della Serie A maschile. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “In attesa della disputa della finale di Coppa Italia, il tricolore è già arrivato a suggello di una stagione esaltante che ha visto protagonista la Juventus anche in campo internazionale, ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Faccio ialla dirigenza, alle calciatrici e allo staff tecnico per l’ennesimo successo. Si tratta di un, che rappresenta una vera e propria pietra miliare per il movimentoitaliano e conferma la qualità dell’organizzazione e dellabianconera”. Queste le parole di Gabriele, pronunciate nella cerimonia di premiazione dellanei minuti precedenti a-Lazio della Serie A maschile. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “In attesa della disputa della finale di Coppa Italia, il tricolore è già arrivato a suggello di una stagione esaltante che ha visto protagonista laanche in campo internazionale, ...

Advertising

sportface2016 : #JuventusWomen, #Gravina: 'Raggiunto un traguardo storico, complimenti a squadra e società' - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #SerieAfemminile Si è concluso il campionato femminile, l'ultimo a 12 squadre. I verdetti della stagione, in attesa della f… - cheinsusto : RT @lallascat: Ma era necessaria la pubblicità durante la premiazione della Juventus Women all’Allianz Stadium dopo aver ribadito l’importa… - barone122665 : @OgreBlackWhite @JuventusFCWomen Purtroppo, finché il calcio femminile viene trattato come una ruota di scorta da g… - GarianiGlene : La cosa che mi fa arrabbiare è che ci si riempie la bocca sulle donne e poi Dazn invece di far vedere la squadra fe… -