Isola Del Liri | Comitato Paralimpico per sostenere la disabilità

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nella giornata di sabato 14 Maggio, il Presidente delItalianoLazio, Dottor Marco Iannuzzi e il Consigliere di Giunta delItalianoLazio, Piergiorgio Fascina, hanno incontrato il Sindaco della Città didel, Massimiliano Quadrini, il Consigliere Comunale delegato allo Sport Giorgio Trombetta. Motivo del loro incontro era quello di programmare insieme una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema dellae dell’importante funzione sociale dello sport. Un’ occasione per far conoscere il movimento paraolimpico e dare il via ad una serie di attività comuni. Tra queste l’ufficializzazione di una vera e propria lettera d’intenti sottoscritta dall’Ente comunale e dal ...

