Il Gruppo Renault cede alla Russia le attività locali e la partecipazione in Avtovaz (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Gruppo Renault ha deciso di rinunciare a tutte le sue attività in Russia. In particolare, il consiglio di amministrazione della multinazionale francese ha approvato all’unanimità la cessione della totalità delle azioni in Renault Russia al governo della Città di Mosca e della sua partecipazione del 67,69% in Avtovaz all’Istituto Centrale Ricerca e Sviluppo Automobili e Motori (il Nami). alla nota stampa del costruttore transalpino ha fatto seguito quella del ministero dell’industria e del commercio di Mosca, in cui si conferma che “Sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset russi dal Gruppo Renault alla Federazione Russa e al governo di Mosca”. La notizia di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilha deciso di rinunciare a tutte le suein. In particolare, il consiglio di amministrazione della multinazionale francese ha approvato all’unanimità la cessione della totalità delle azioni inal governo della Città di Mosca e della suadel 67,69% inall’Istituto Centrale Ricerca e Sviluppo Automobili e Motori (il Nami).nota stampa del costruttore transalpino ha fatto seguito quella del ministero dell’industria e del commercio di Mosca, in cui si conferma che “Sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset russi dalFederazione Russa e al governo di Mosca”. La notizia di una ...

