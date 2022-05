Il centrodestra non trova pace e va in ordine sparso. Attesa la resa dei conti in Forza Italia (Di lunedì 16 maggio 2022) Conferenze programmatiche, convention, tour di ascolto. Nel centrodestra è ufficialmente partita la grande corsa alle politiche del 2023, e mentre i singoli partiti si danno da fare in proprio, emerge sempre di più nella coalizione uno sfilacciamento a livello nazionale. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si vedono dal giorno della rielezione di Sergio Mattarella. La frattura tra FI, Lega e Fratelli d'Italia sembra ormai andare al di là della scelta fatta in passato sull'appoggiare o meno il governo presieduto da Mario Draghi. E la fotografia di un fronte sì in movimento ma tutt'altro che compatto la restituisce in maniera chiara il calendario di appuntamenti messo in agenda dai vari partiti. Ad aprire le danze è stata ad aprile Forza Italia a Roma, con il ritorno in presenza del Cav. Poi è stato il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Conferenze programmatiche, convention, tour di ascolto. Nelè ufficialmente partita la grande corsa alle politiche del 2023, e mentre i singoli partiti si danno da fare in proprio, emerge sempre di più nella coalizione uno sfilacciamento a livello nazionale. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si vedono dal giorno della rielezione di Sergio Mattarella. La frattura tra FI, Lega e Fratelli d'sembra ormai andare al di là della scelta fatta in passato sull'appoggiare o meno il governo presieduto da Mario Draghi. E la fotografia di un fronte sì in movimento ma tutt'altro che compatto la restituisce in maniera chiara il calendario di appuntamenti messo in agenda dai vari partiti. Ad aprire le danze è stata ad aprilea Roma, con il ritorno in presenza del Cav. Poi è stato il ...

