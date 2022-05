Highlights e gol Juventus-Lazio 2-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Lazio, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium è la sera degli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala che salutano il pubblico bianconero. I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato grazie alla zampata vincente di Dusan Vlahovic, il raddoppio arriva qualche minuto più tardi con una bella giocata di Alvaro Morata. La Lazio, ad inizio ripresa, torna in partita con la deviazione vincente di Patric. E nel finale, al minuto novantasei, trova il gol del pareggio grazie a Milinkovic Savic. Biancocelesti in Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium è la sera degli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala che salutano il pubblico bianconero. I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato grazie alla zampata vincente di Dusan Vlahovic, il raddoppio arriva qualche minuto più tardi con una bella giocata di Alvaro Morata. La, ad inizio ripresa, torna in partita con la deviazione vincente di Patric. E nel finale, al minuto novantasei, trova il gol del pareggio grazie a Milinkovic Savic. Biancocelesti in Europa League. SportFace.

