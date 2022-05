“Ha firmato”: calciomercato Roma, Mourinho e i colpi per la Champions (Di lunedì 16 maggio 2022) La Roma e José Mourinho stanno concentrando tutte le proprie energie sulla finale di Conference che si avvicina. In ottica mercato la lista di nomi è chiara José Mourinho e la Roma, per chiudere al meglio questa stagione, hanno come principale obiettivo al momento quello di conquistare la vittoria in Conference League. La data della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 16 maggio 2022) Lae Joséstanno concentrando tutte le proprie energie sulla finale di Conference che si avvicina. In ottica mercato la lista di nomi è chiara Josée la, per chiudere al meglio questa stagione, hanno come principale obiettivo al momento quello di conquistare la vittoria in Conference League. La data della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? #Mourinho e il patto firmato con i tifosi per riportare in alto la #Roma: non c'è solo #Dybala come obiettivo di… - sportli26181512 : Liverpool, retroscena Klopp: 'Potevo andare al Bayern un paio di volte': Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha… - SerieBNewsCom : +++ UFFICIALE +++ Stefano #Lupo è il nuovo Dt della #Spal: ???ha firmato fino al 30 giugno 2024 ???? - massacittacom : RT @pallonatefaccia: Firmato un appello della sinistra francese contro il cambio di proprietà del Red Star Paris: tra le firme, quella di M… - Pippoevai : RT @pallonatefaccia: Firmato un appello della sinistra francese contro il cambio di proprietà del Red Star Paris: tra le firme, quella di M… -