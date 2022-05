Graduatorie ATA 24 mesi, domande entro il 18 maggio. In caso di errori si può fare nuovo inoltro. Importante verifica corretto invio (Di lunedì 16 maggio 2022) Alle 23,59 del 18 maggio 2022 scade il termine ultimo per l’invio della domanda per il concorso ATA 24 mesi, ovvero l’aggiornamento delle Graduatorie di prima fascia. Da queste Graduatorie si attinge per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2022/23 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Alle 23,59 del 182022 scade il termine ultimo per l’della domanda per il concorso ATA 24, ovvero l’aggiornamento delledi prima fascia. Da questesi attinge per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2022/23 L'articolo .

