Futuro in bilico per Bale? Arriva l’annuncio dell’agente! (Di lunedì 16 maggio 2022) Gareth Bale sta per concludere una stagione per lui difficile al Real Madrid. Solo 5 presenze in campionato, 2 in Champions League e un unico gol realizzato. I numeri lasciano intendere che l’avventura a Madrid per il gallese sta giungendo al termine. In rosa dal 2013, con una piccola parentesi al Tottenham nella stagione 2020-2021, Bale ha il contratto in scadenza a giugno e si traferirà a parametro zero. Pochi minuti fa, è Arrivato l’annuncio dell’agente. Gareth Bale Real Madrid Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’agente Jonathan Barnett avrebbe rilasciato delle dichiarazioni importanti a “Record Portugal”. “Gareth lascerà il Real Madrid. Credo che il suo ritorno al calcio inglese sia molto probabile. Ma ora il suo Futuro dipende dal Galles e dalle partite dei ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Garethsta per concludere una stagione per lui difficile al Real Madrid. Solo 5 presenze in campionato, 2 in Champions League e un unico gol realizzato. I numeri lasciano intendere che l’avventura a Madrid per il gallese sta giungendo al termine. In rosa dal 2013, con una piccola parentesi al Tottenham nella stagione 2020-2021,ha il contratto in scadenza a giugno e si traferirà a parametro zero. Pochi minuti fa, ètodell’agente. GarethReal Madrid Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’agente Jonathan Barnett avrebbe rilasciato delle dichiarazioni importanti a “Record Portugal”. “Gareth lascerà il Real Madrid. Credo che il suo ritorno al calcio inglese sia molto probabile. Ma ora il suodipende dal Galles e dalle partite dei ...

