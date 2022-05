Errare è umano | Scoperti i revisori interni del pensiero (Di lunedì 16 maggio 2022) In base a quale meccanismo neurologico l’uomo riesce a impare dai propri errori? Alcuni scienziati hanno scoperto che un gruppo di neuroni controlla tutte le elaborazioni compiute dal cervello. In caso di errori c’è un’attivazione che poi ci permette di far tesoro dei propri fallimenti. Errare e imparare dagli errori è un fatto neurologico. Il cervello censura i propri errori. Spesso lo fa con ritardo, ma comunque è in grado di far tesoro di questi passi falsi. Ed è un bene: dalla revisione nasce un insegnamento… Solo grazie agli errori possiamo imparare, anche a livello cognitivo (Pixabay) – www.curiosauro.itErrare è un fatto neurologico È funzionale per lo sviluppo mentale È inevitabile: il cervello umano incorre per forza in una serie di errori. Collega fra loro contenuti sbagliati, si lascia abbagliare, smarrisce dati, li processa ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 16 maggio 2022) In base a quale meccanismo neurologico l’uomo riesce a impare dai propri errori? Alcuni scienziati hanno scoperto che un gruppo di neuroni controlla tutte le elaborazioni compiute dal cervello. In caso di errori c’è un’attivazione che poi ci permette di far tesoro dei propri fallimenti.e imparare dagli errori è un fatto neurologico. Il cervello censura i propri errori. Spesso lo fa con ritardo, ma comunque è in grado di far tesoro di questi passi falsi. Ed è un bene: dalla revisione nasce un insegnamento… Solo grazie agli errori possiamo imparare, anche a livello cognitivo (Pixabay) – www.curiosauro.itè un fatto neurologico È funzionale per lo sviluppo mentale È inevitabile: il cervelloincorre per forza in una serie di errori. Collega fra loro contenuti sbagliati, si lascia abbagliare, smarrisce dati, li processa ...

