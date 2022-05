Dl Ucraina, niente numero legale. Meloni: “Maggioranza a pezzi”. Salvini: “Non è colpa mia” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Un commento sulla mancanza del numero legale oggi sul dl Ucraina dovete chiederlo agli altri partiti, non a noi… Non siamo noi che dobbiamo garantire la presenza per un provvedimento del governo che ha il 95 per cento dei parlamentari a suo sostegno… Credo che i problemi ce li abbia la Maggioranza, che ormai mi pare abbastanza a pezzi…”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine della presentazione del libro di Vittorio Feltri al Circolo Aniene in merito alla doppia fumata nera di oggi alla Camera. ”Mi pare che ormai nella Maggioranza ci sia una difficoltà enorme. Evidentemente o la Maggioranza è troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali… E sono dei segnali di nervosismo. Per me è una buona notizia se il governo va casa…”, ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Un commento sulla mancanza deloggi sul dldovete chiederlo agli altri partiti, non a noi… Non siamo noi che dobbiamo garantire la presenza per un provvedimento del governo che ha il 95 per cento dei parlamentari a suo sostegno… Credo che i problemi ce li abbia la, che ormai mi pare abbastanza a…”. Lo ha detto Giorgiaa margine della presentazione del libro di Vittorio Feltri al Circolo Aniene in merito alla doppia fumata nera di oggi alla Camera. ”Mi pare che ormai nellaci sia una difficoltà enorme. Evidentemente o laè troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali… E sono dei segnali di nervosismo. Per me è una buona notizia se il governo va casa…”, ha ...

