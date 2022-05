Advertising

TORREDAMARE : Caronte & Tourist prima società di navigazione in Italia ad ottenere la certificazione ISO 30415:2021 “Human Res... - MDiretta : Caronte & Tourist prima società di navigazione in Italia ad ottenere la certificazione “Human Resource Management D… - fusaro_marco : La cultura della diversità cresce anche in azienda. Secondo un’indagine condotta da PageGroup su più di 100 imprese… - intesasanpaolo : RT @salonerisparmio: P.Angeletti, COO Intesa Sanpaolo “Ci siamo posti in anticipo di approvare i principi di #Diversity e #Inclusion con im… - salonerisparmio : P.Angeletti, COO Intesa Sanpaolo “Ci siamo posti in anticipo di approvare i principi di #Diversity e #Inclusion con… -

Today.it

...capabilities toteams around the globe. I look forward to working with this next generation of entrepreneurs who are building businesses for the digital age and embracingand ...The Companies will also benefit from Adani's focus on ESG, Circular Economy and Capital...and shared values. For more information, please visit www.adani.com Media inquiries: Roy ... Diversity management: di cosa si tratta e perché è così importante Tra le competenze richieste da chi cerca lavoro e dalle aziende non ci sono solo la dimestichezza con le lingue e le skill digitali ...Based on Research Initially piloted in India in 2020, the Program’s intent was to actively focus on enhancing the company’s management pipeline with a consideration toward diversity and inclusivity; ...