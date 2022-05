Diffidati Juventus-Lazio, i bianconeri a rischio squalifica in vista della Fiorentina (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus è pronta per tornare in campo contro la Lazio nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, dovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista dei Diffidati figurano ben quattro calciatori bianconeri. Si tratta di Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot, Moise Kean e Paulo Dybala. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Laè pronta per tornare in campo contro lanel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, dovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista deifigurano ben quattro calciatori. Si tratta di Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot, Moise Kean e Paulo Dybala. SportFace.

