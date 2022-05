Claudio Baglioni fa il bis | in autunno altri concerti per il tour “Dodici note solo”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Glile emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis”. Questa sera, lunedì 16 maggio, in uno dei teatri più belli e prestigiosi del mondo, il Teatro di San Carlo di Napoli, arriverà “”, il concerto più appassionante, esclusivo, unico di ...