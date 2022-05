Chi è Nicolas Vaporidis? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Nicolas Vaporidis, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Nicolas Vaporidis Nome e Cognome: Nicolas VaporidisData di nascita: 22 dicembre 1981Luogo di Nascita: RomaEtà: 40 anniAltezza: 175 cmPeso: 74 kgSegno zodiacale: CapricornoProfessione: attoreFidanzata: Nicolas è singleFigli: Nicolas non ha figliTatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, allae alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 22 dicembre 1981Luogo di Nascita: RomaEtà: 40 anniAltezza: 175 cmPeso: 74 kgSegno zodiacale: CapricornoProfessione: attoreFidanzata:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Internazionale : In guerra lo stupro è considerato un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il te… - zero_impunity : RT @Internazionale: In guerra lo stupro è considerato un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il tessut… - a_BAHN : RT @Internazionale: In guerra lo stupro è considerato un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il tessut… - BliesBro : RT @Internazionale: In guerra lo stupro è considerato un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il tessut… - mnnmnl : RT @Internazionale: In guerra lo stupro è considerato un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il tessut… -