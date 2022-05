(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Cinque giornate tra maggio e settembre di seminari, workshop e concerti. Ideato dai Maestri Gianvincenzo Cresto e Alba Battista, il progetto coinvolge gli studenti della Scuola di Musica Elettronica nell’incontro con la musica contemporanea e i suoi attori più significativi. «L’obiettivo – spiegano – è far vivere agli studenti un’intensa esperienza artistica e professionale accanto a compositori ed esecutori dall’indiscusso valore internazionale». Domani, martedì 17 maggio, il primo evento della quarta edizione. Protagonista il compositore, che proporrà agli allievi della scuola di musica elettronica un laboratorio per la costruzione del live electronics per la sua partita per violoncello solo. Il lavoro sarà eseguito in prima assoluta in questa versione dal ...

Advertising

anteprima24 : ** Al #Cimarosa torna Interferenze e arriva Ivan #Fedele ** -

AvellinoToday

Sabato 14 maggio,in Italia la "Notte Europea dei Musei". L'iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutta ... la Provincia di Avellino, il Museo Irpino e il Conservatorio "Domenico".Liberatoomaggiando alla sua inconfondibile maniera la città, i Borbone, gli antichi sfarzi, ... Ho quindi deciso di vestirlo come una sorta di. Mentre Giacomo Rizzo era perfetto per la ... Cimarosa, torna "Interferenze": il compositore Ivan Fedele apre la IV edizione Il regista, che da sempre collabora con il cantante misterioso, racconta come è nata l’idea di girare il video del singolo nelle stanze di Palazzo Reale ...Ancora una settimana ricca di appuntamenti per il Conservatorio «Domenico Cimarosa», presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala. Da domani a sabato quattro concerti in quatt ...