Aia Trentalange | “Interviste arbitri | ci saranno ma non dopo le partite…”

Alfredo Trentalange presidente dell'Aia ha fatto sapere che ci saranno le interviste agli arbitri di Serie A in futuro. Un progetto che Trentalange aveva sponsorizzato fin dal momento in cui è stato eletto presidente dell'Aia, ma che per ora vive solo di annunci. Quello fatto durante il Premio Nazionale 'Enzo Bearzot' è l'ennesimo e si dovrà capire se mai diventerà realtà. Far parlare gli arbitri, fargli spigare perché hanno preso una determinata decisione è fondamentale per placare gli animi. Ad esempio Orsato potrebbe spiegare perché non ha fischiato il contatto Kalulu-Pessina, o perché non è andato al Var. Il fallo è nettissimo per tutti, solo per Orsato no: peccato che da quell'azione sia nato il gol del vantaggio del Milan, segnato da Leao.

