Vertice Nato, la Turchia verso il sì all’ingresso di Finlandia e Svezia. Stoltenberg: «Accordo possibile» (Di domenica 15 maggio 2022) «La Turchia ha espresso delle preoccupazioni. Ma sono fiducioso che troveremo una soluzione e un Accordo». Questa l’opinione di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, espressa al Vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza tenutosi oggi a Berlino. Anche Mircea Geoana, uno dei vicesegretari della Nato, aveva detto che nel corso della la cena di ieri sera con i rappresentanti Finlandia e Svezia si respirava «un clima costruttivo». Una percezione confermata dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che a margine del Vertice ha affermato: «Se il parlamento e la popolazione di Svezia e Finlandia decideranno di entrare nella Nato, saremo ancora più ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) «Laha espresso delle preoccupazioni. Ma sono fiducioso che troveremo una soluzione e un». Questa l’opinione di Jens, segretario generale della, espressa alinformale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza tenutosi oggi a Berlino. Anche Mircea Geoana, uno dei vicesegretari della, aveva detto che nel corso della la cena di ieri sera con i rappresentantisi respirava «un clima costruttivo». Una percezione confermata dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che a margine delha affermato: «Se il parlamento e la popolazione didecideranno di entrare nella, saremo ancora più ...

Advertising

martaottaviani : A #Berlino a vertice informale #Nato #Turchia apre a ingresso #Finladia e #Svezia. Come avevo previsto, parole… - fattoquotidiano : Già a capo del Comando operativo di vertice interforze: “Nessuno parla più di pace, l’Ue non esiste. Basta guardare… - _PaleMoonlight_ : RT @martaottaviani: A #Berlino a vertice informale #Nato #Turchia apre a ingresso #Finladia e #Svezia. Come avevo previsto, parole #Erdogan… - Lia35646494 : Bloomberg,cita un anonimo portavoce della Nato: a giugno al vertice Nato a Madrid,si adotterà il nuovo concetto str… - bart1995olo : RT @martaottaviani: A #Berlino a vertice informale #Nato #Turchia apre a ingresso #Finladia e #Svezia. Come avevo previsto, parole #Erdogan… -