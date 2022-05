Ucraina, la Finlandia chiede ufficialmente di entrare nella Nato (Di domenica 15 maggio 2022) La Finlandia ha deciso di chiedere l'adesione alla Nato. L'annuncio è stato fatto congiuntamente dal presidente e dalla prima ministra finlandesi. "E' un giorno storico, una nuova era si apre", ha detto il presidente Sauli Niinisto in una conferenza stampa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 15 maggio 2022) Laha deciso dire l'adesione alla. L'annuncio è stato fatto congiuntamente dal presidente e dalla prima ministra finlandesi. "E' un giorno storico, una nuova era si apre", ha detto il presidente Sauli Niinisto in una conferenza stampa. Segui su affaritaliani.it

