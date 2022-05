Tutto sulle criptovalute con Giuseppe Vitagliano

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 maggio 2022) Zuppa Economica – Emergenza crypto? Competenza cercasi All’interno della puntata di oggi analizzeremo quanto sta accadendo nel mondo delle. Una situazione, che come raccontato in molti articoli nel corso della settimana ha portato addirittura a scelte drammatiche coloro che avevano investito buona parte dei loro risparmi su quelleche in poche ore hanno persoil loro valore di mercato. Ma proprio per affrontare al meglio temi legati ad un mondo sempre in forte evoluzione e cambiamento, ed anche per questo potenzialmente foriero di tante opportunità, questa sera presenteremo la nuova sezione del sito dedicata al mondoed NFT. L'articolo proviene da Nicola Porro.