Spalletti: «Migliorare il campionato di quest’anno non è facile, significa vincerlo» (Di domenica 15 maggio 2022) La conferenza stampa di Luciano Spalletti, tratta da tuttonapoli.net Sarà difficile colmare il vuoto tecnico di Insigne? “Ho cominciato a rimpiangerlo da quando ho avuto la certezza che andasse via. Noi allenatore questi calciatori qui li critichiamo, magari sbuffiamo, ma quando non li hai a disposizione li rimpiangi perchè ti mancano. Lorenzo fa parte di quei prestigiatori del campo, quegli illusionisti che riescono ad uscire da certe situazioni con la fantasia che apre lo sbocco per un risultato. I bambini sognano di diventare calciatori perchè ci sono quelli come Insigne, come Del Piero, come Baggio, come Totti”. Firmerebbe perché quello di Insigne fosse unico addio? “Conosco abbastanza bene i miei calciatori, questa è una squadra forte. Manca di qualche caratteristica, per quello che è il calcio attuale. La cosa bella sarà dichiarare bene gli obiettivi, nelle ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) La conferenza stampa di Luciano, tratta da tuttonapoli.net Sarà difficile colmare il vuoto tecnico di Insigne? “Ho cominciato a rimpiangerlo da quando ho avuto la certezza che andasse via. Noi allenatore questi calciatori qui li critichiamo, magari sbuffiamo, ma quando non li hai a disposizione li rimpiangi perchè ti mancano. Lorenzo fa parte di quei prestigiatori del campo, quegli illusionisti che riescono ad uscire da certe situazioni con la fantasia che apre lo sbocco per un risultato. I bambini sognano di diventare calciatori perchè ci sono quelli come Insigne, come Del Piero, come Baggio, come Totti”. Firmerebbe perché quello di Insigne fosse unico addio? “Conosco abbastanza bene i miei calciatori, questa è una squadra forte. Manca di qualche caratteristica, per quello che è il calcio attuale. La cosa bella sarà dichiarare bene gli obiettivi, nelle ...

Advertising

napolista : Spalletti: «Migliorare il campionato di quest’anno non è facile, significa vincerlo» «È chiaro che ci manca qualco… - francescovitel4 : @Chiariello_CS @elenamarra18 @tuttonapoli Spalletti è un ottimo tecnico ma deve migliorare, come la squadra, nella… - francescovitel4 : @Chiariello_CS @elenamarra18 @tuttonapoli La squadra non ha mai avuto la tenuta mentale per gestire la pressione, l… - NapoliSpalletti : Ambiente napoletano scandaloso. Come volete andare avanti e migliorare se si cambia ogni anno allenatore ? Un proge… - FabioA90963180 : Napoli infedele, non ti riconosco più. Sempre a masticare collera e ira (lo striscione contro Spalletti)… -