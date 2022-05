Roma vs Venezia 1-1: porta stregata all’Olimpico (Di domenica 15 maggio 2022) Termina il match delle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma vs Venezia 1-1. La Roma non riesce a vincere nell’ultima partita in casa della stagione, i lagunari trovano il gol al 1? e resistono con un uomo in meno. Roma vs Venezia 1-1: quinto posto compromesso La Roma non riesce a vincere l’ultima partita di fronte al suo pubblico. Il Venezia tra andata e ritorno riesce a togliere ai giallorossi 4 punti. Già matematicamente retrocesso in B, dopo gli esiti delle dirette concorrenti, sembrava si stesse giocando la permanenza in A. I lagunari trovano il gol al 1? con Okereke che devia un cross dalla destra. Da quel momento sono i giallorossi a fare la partita. Al 33? viene espulso Kiyine, rimangono in dieci, ma il gol del pari arriva solo al 75? con Shomurodov. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022) Termina il match delle ore 20.45 allo stadio Olimpico travs1-1. Lanon riesce a vincere nell’ultima partita in casa della stagione, i lagunari trovano il gol al 1? e resistono con un uomo in meno.vs1-1: quinto posto compromesso Lanon riesce a vincere l’ultima partita di fronte al suo pubblico. Iltra andata e ritorno riesce a togliere ai giallorossi 4 punti. Già matematicamente retrocesso in B, dopo gli esiti delle dirette concorrenti, sembrava si stesse giocando la permanenza in A. I lagunari trovano il gol al 1? con Okereke che devia un cross dalla destra. Da quel momento sono i giallorossi a fare la partita. Al 33? viene espulso Kiyine, rimangono in dieci, ma il gol del pari arriva solo al 75? con Shomurodov. ...

