Referendum sulla giustizia | Giorgio Gori | “Voterò Sì ai 5 quesiti”

(Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. “Meno di un mese aie tutto tace. Non ne parla nessuno, neanche chi li ha promossi – scrive su Twitter il Sindaco di Bergamo-. Io ribadisco i miei tre SÌ: separazione delle carriere, custodia cautelare e legge Severino. Per affermare il valore della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa”. Poi aggiunge: “Per precisione: i miei Sì saranno 5. Sì quindi anche su valutazione dei magistrati e sistema elettorale del Csm, su cui comunque il Parlamento ha già fatto un buon lavoro. Non così sugli altri tre. E se il Parlamento disattende il suo ruolo è giusto che i cittadini battano un colpo”. Proprio sabato 14 maggio Bergamonews ha pubblicato un articolo sui. leggi anche ...

Advertising

sandrogozi : Il silenzio sui referendum sulla giustizia è una scandalosa conferma della regressione corporativa ???? e della suddi… - fattoquotidiano : Referendum, Giorgio Gori soccorso “rosso” a Salvini: “Voterò 5 sì”. Anche sulla legge Severino: rivuole i condannat… - gaiatortora : Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informat… - lupazzottu : RT @francotaratufo2: - Prodotti del renzismo - Referendum, Giorgio Gori soccorso “rosso” a Salvini: “Voterò 5 sì”. Anche sulla legge Severi… - MaxLandra : MARCIUME #PIDDINO..!! #Referendum, #Gori soccorso 'rosso' a #Salvini: 'Voterò 5 sì'. Anche sulla legge #Severino:… -

Ilgiustizia, se non fosse per la sua maglietta, non sembra più la priorità della Lega. Quella di ieri è solo la prima tappa, la prossima, ha annunciato Siri, sarà a Genova. Ce ne ...... quindi non soloseparazione delle carriere , sulle elezioni per il Csm e sui metodi di ... Sì ai!'. Il Pd , partito che esprime il sindaco Gori, ha dato già indicazione di 5 no . Leggi ...Milano, 15 maggio 2022 - Il dibattito sulla legge quadro riporta d’attualità il tema dell’autonomia differenziata. Cioè della possibilità, riconosciuta dalla Costituzione alle regioni a statuto ordina ...Il presidente finlandese a Putin: "Vogliamo entrare nella Nato". Zelensky firma una legge che vieta i partiti pro Russia ...