(Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Congratulazioni e buon lavoro alla senatrice Liciaper il nuovo e rilevante incarico di commissario diper la Regione Lombardia. Sono certo che Licia saprà ricoprire questo nuovo ruolo, in una regione chiave per, con la professionalità e determinazione che da sempre la contraddistinguono. Con questa scelta il Presidente Silvio Berlusconi ha dato seguito all’impegno, preso recentemente a Roma nel corso della convention “del Futuro”, di volerre il partito partendo daiper affermare i nostri valori e la nostra capacita’ di buongoverno, sia in vista delle prossime elezioni amministrative sia in prospettiva nazionale”. E’ quanto scrive in una nota il senatore di ...

Advertising

Lopinionista : Pagano: 'Nomina Ronzulli rafforza rilancio di Forza Italia nei territori' -

Il Reporter

Ladegli altri membri sarà di competenza del Presidente, tranne uno, che sarà indicato di ... - Parlare di un conflitto mai sanato, definirlo una 'ferita' in cui i bambiniil prezzo più ...in questa caso tanto prima dile sanzioni minore sarà l'importo da pagare. Chi deve ... non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto ladi un curatore dell'eredita, ... Compenso degli scrutatori per i 5 referendum 2022 e le elezioni comunali (ANSA) - PORDENONE, 10 MAG - Il Tribunale la nomina amministratrice di sostegno ma lei svuota il conto dell'assistito e utilizza i soldi per pagarsi, tra le altre cose, la Pay-Tv. Per questa ragione, ...