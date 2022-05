Napoli, il giocatore non verrà riscattato: tornerà in Inghilterra! (Di domenica 15 maggio 2022) Il giocatore tornerà in Inghilterra dopo la breve parentesi al Napoli, dove non ha trovato il minutaggio adeguato. Infatti, come riportato da Nicolò Schira su Twitter, Axel Tuanzebe tornerà al Manchester United e non verrà riscattato dal Napoli. Il giocatore non rientra nel progetto della squadra partenopea per la prossima stagione. Tuanzebe non verrà riscattato dal Napoli Il difensore ha giocato solo dieci minutri col Napoli in Serie A sin dal suo arrivo a gennaio. Quindi dopo non aver convinto Luciano Spalletti in questi mesi Tuanzebe farà ritorno a Manchester dove difficilmente troverà spazio con ten Hag Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Ilin Inghilterra dopo la breve parentesi al, dove non ha trovato il minutaggio adeguato. Infatti, come riportato da Nicolò Schira su Twitter, Axel Tuanzebeal Manchester United e nondal. Ilnon rientra nel progetto della squadra partenopea per la prossima stagione. Tuanzebe nondalIl difensore ha giocato solo dieci minutri colin Serie A sin dal suo arrivo a gennaio. Quindi dopo non aver convinto Luciano Spalletti in questi mesi Tuanzebe farà ritorno a Manchester dove difficilmente troverà spazio con ten Hag Giacomo Pio Impastato

