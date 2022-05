Moto3, Masià trionfa a Le Mans davanti a Sasaki e Guevara. Ai piedi del podio Foggia, 10° Migno (Di domenica 15 maggio 2022) Jaume Masià conferma il suo ottimo periodo di forma e si impone a Le Mans nel Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del Team Ajo centra così la seconda vittoria dell’anno (dopo Austin) e soprattutto il quarto podio consecutivo, beffando il giapponese Ayumu Sasaki con un bellissimo sorpasso alla penultima curva di una gara divisa in due parti. Dopo pochi giri (e tante cadute) la Race Direction è stata infatti costretta a fermare tutto con la bandiera rossa a causa della pioggia, ristabilendo la classifica della griglia di partenza e rimettendo in gioco alcuni big coinvolti in vari incidenti. La seconda manche del GP transalpino, caratterizzata da 14 giri su pista completamente asciutta, ha premiato poi Masià. Completa il ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Jaumeconferma il suo ottimo periodo di forma e si impone a Lenel Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del Team Ajo centra così la seconda vittoria dell’anno (dopo Austin) e soprattutto il quartoconsecutivo, beffando il giapponese Ayumucon un bellissimo sorpasso alla penultima curva di una gara divisa in due parti. Dopo pochi giri (e tante cadute) la Race Direction è stata infatti costretta a fermare tutto con la bandiera rossa a causa della pioggia, ristabilendo la classifica della griglia di partenza e rimettendo in gioco alcuni big coinvolti in vari incidenti. La seconda manche del GP transalpino, caratterizzata da 14 giri su pista completamente asciutta, ha premiato poi. Completa il ...

Advertising

michelaotto1 : MA CHE GARA #moto3 bravi tutto ma @jaume_masia un po di più ? - Gazzetta_it : Moto3 Francia, per Foggia, ultimo giro da incubo: da 1° a 4°. Vince Masia, poi Sasaki e Guevara - MotorcycleSp : Jaume Masiá ha vinto la gara a Le Mans dopo aver battuto Ayumu Sasaki nell'ultimo giro della gara, i... #MotoGP… - sportface2016 : #Moto3, risultati e ordine di arrivo #FrenchGP: vince #Masià, Dennis #Foggia quarto - infoitsport : Motomondiale: Gp Francia, in Moto3 vittoria per Masia, quarto Foggia -