Mirante | «La passione di oggi è straordinaria»

(Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del portiere rossonero Le parole di Antonioa DAZN prima di Milan-Atalanta. «È stato bello, sono emozioni che ci piace vivere e per cui giochiamo. Far felice i nostri tifosi è qualcosa di bello, e anche ladi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

