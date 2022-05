Milan - Origi: primo passo ufficiale dei rossoneri. Mail ai Reds per avvertirli della trattativa (Di domenica 15 maggio 2022) primo passo ufficiale del Milan nella trattativa per Divock Origi. I rossoneri hanno infatti inviato una Mail al Liverpool informandoli della volontà di ingaggiare il 27enne attaccante belga. Un ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022)delnellaper Divock. Ihanno infatti inviato unaal Liverpool informandolivolontà di ingaggiare il 27enne attaccante belga. Un ...

Advertising

DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - AlfredoPedulla : #Origi-#Milan: ora ci siamo tutti. Prossimi giri #Botman e #RenatoSanches. Buonanotte e buona domenica - AntoVitiello : Si avvicina l'addio di #Origi con il #Liverpool, non sono state raggiunte le presenze per il rinnovo automatico del… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Milan-Origi: primo passo ufficiale dei rossoneri. Mail ai Reds per avvertirli della trattativa #origi #calciomercato https… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Il Milan si muove per Origi: Liverpool avvisato della trattativa #Origi #Milan #calciomercato -