Luciana Littizzetto ha un cerotto in fronte | perché?

(Di domenica 15 maggio 2022) Stasera, 15 maggio 2022,si è presentata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con un vistosoin. E’ stata lei stessa a spiegare che cosa sia successo e come si sia infortunata. La comica, con la sua consueta ironia, ha spiegato di aver “battuto ogni record”, cadendo da seduta mentre era uscita per portare a spasso con il cane. Si era seduta qualche minuto per fare un aperitivo con un amico e, a causa del suo cane che si era agitato per la presenza di un piccione, si è ribaltata con la sedia, sbattendo lae trovandosi con una maschera di sangue sul viso. Durante il suo consueto monologo, Lucianina ha più volte scherzato sulla sua “fragilità”. Ricordiamo infatti che ultimamente il volto di Che tempo che fa si è infortunato più volte e un paio di anni fa si è ...

Advertising

nickginetti : Luciana Littizzetto favolosissimaaa ?????????? #CTCF - carlodilonardo : Non fare i figli è un problema di Stato che non sostiene la genitorialità. Una donna ampiamente sopra gli anta, Luciana Littizzetto. #CTCF - TerrediPresepi : Sauro e Carla al loro ritorno hanno ascoltato il racconto di Luciana Littizzetto a Radio Deejay sul loro viaggio a… - TvCircle1 : @DonMatteoRai @chetempochefa @RaiUno Ventottesimo appuntamento del 2022 con “#CTCF”, Fabio Fazio e Luciana Littizze… -

Oggi24.it

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anchee Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. ...Ascolta questo articolo Classe 1964, torinese, nata sotto il segno dello Scorpione,è sicuramente tra le donne comiche più amate della TV. Spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sa sempre come strappare un sorriso ai telespettatori. Lo fa con battute ... Luciana Littizzetto, perché dopo 20 anni è finita con il compagno: la triste verità Stasera, 15 maggio 2022, Luciana Littizzetto si è presentata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con un vistoso cerotto in fronte. E’ stata lei stessa a spiegare che cosa sia successo e come si sia i ...Luciano Ligabue sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 15 maggio dalle 20 su Rai3 nell’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Il rocker emiliano presenterà la s ...