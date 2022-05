Luca Daffré “smascherato” dall’ex manager prima dell’Isola: “Scroccone e morto di fama” – VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) Luca Daffrè sbarcherà all’Isola dei Famosi 2022 domani sera, lunedì 16 maggio. Dell’attesa di vederlo interagire con il resto dei naufraghi, il suo ex manager Andrea Di Carlo lo ha sbugiardato online. Luca Daffrè “smascherato” dall’ex manager prima dell’Isola Andrea Di Carlo ha pubblicato prima una mail (datata luglio 2018) che gli ha inviato e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 15 maggio 2022)Daffrè sbarcherà all’Isola dei Famosi 2022 domani sera, lunedì 16 maggio. Dell’attesa di vederlo interagire con il resto dei naufraghi, il suo exAndrea Di Carlo lo ha sbugiardato online.Daffrè “Andrea Di Carlo ha pubblicatouna mail (datata luglio 2018) che gli ha inviato e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Luca Daffré “smascherato” dall’ex manager prima dell’Isola: “Scroccone e morto di fama” – VIDEO - IsaeChia : #Isola 16, Luca Daffrè pronto a sbarcare in Honduras, ma arriva l’attacco di Andrea Di Carlo: “Scorretto, sleale e… - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: In arrivo quattro nuovi naufraghi a L'@IsolaDeiFamosi . Domani si uniranno Marco Maccarini, storico conduttore di MTV,… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: In arrivo quattro nuovi naufraghi a L'@IsolaDeiFamosi . Domani si uniranno Marco Maccarini, storico conduttore di MTV,… - ReignOfTheSerie : In arrivo quattro nuovi naufraghi a L'@IsolaDeiFamosi . Domani si uniranno Marco Maccarini, storico conduttore di M… -

Luca Daffré "smascherato" dall'ex manager prima dell'Isola: "Scroccone e morto di fama" Ecco il contenuto della missiva online: Ciao Luca come stai Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi. Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono/ Daffrè, Petrarolo, Maccarini e Pamela Petrarolo e la figlia Futura/ "Parto ai tempi del Covid Durissimo" Chi sono Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo . Conosciamo meglio i quattro nuovi concorrenti ... Ecco il contenuto della missiva online: Ciaocome stai Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi.Pamela Petrarolo e la figlia Futura/ "Parto ai tempi del Covid Durissimo" Chi sono Marco Maccarini, Gennaro Auletto,Daffrè e Pamela Petrarolo . Conosciamo meglio i quattro nuovi concorrenti ...