Lorenzo Musetti: «Sono cresciuto a pane e Federer»

L'ultima volta che Lorenzo Musetti ha frequentato gli Internazionali d'Italia da semplice spettatore era un bambino, in gita con i genitori che per regalo lo portavano ogni anno a vedere un torneo, o Roma o Montecarlo. È stato un ritorno alle origini. «Dopo molto tempo mi Sono ritrovato dall'altra parte, in tribuna, a godermi lo spettacolo», racconta il tennista ventenne a GQ. «Ho colto l'occasione per fare una cosa che non riesco mai a fare, guardare dal vivo i match dei miei amici Giulio Zeppieri, Elisabetta Cocciaretto, i doppi di Fognini e Bolelli».

